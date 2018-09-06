В течение октября на Сумщине продлится месячник добровольной сдачи оружия

Граждане, которые добровольно обратятся в полицию с целью сдачи оружия, боеприпасов, взрывных материалов и специальных средств, хранящихся ими незаконно, согласно требованиям статьи 263 Уголовного кодекса Украины освобождаются от уголовной ответственности.
Более того, если гражданин в указанный период добровольно сдал в Национальную полицию Украины охотничье огнестрельное, холодное, газовое оружие, то в дальнейшем, после оформления соответствующих документов он имеет возможность зарегистрировать это оружие, и использовать его на законных основаниях.
Для получения более подробной информации просят обращаться в Управление превентивной деятельности ГУНП в Сумской области (тел. 66-74-24), в Сумской отдел полиции по адресу: г. Сумы, ул. Ахтырская, 14 тел. (0542) 66-77-47, 050-407-31-02, или к участковым офицерам полиции в местах вашего проживания или временного пребывания.
Полиция напоминает, что незарегистрированное оружие - это не только нарушение закона, но и причина несчастных случаев, которые, к сожалению, участились и случаются, как со взрослыми, так и с детьми, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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