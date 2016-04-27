Команда Сумщины с призами Кубка Украины по судомодельному спорту С 27 по 30 сентября в Днепре прошел 3-й заключительный этап Кубка Украины по судомодельному спорту в секции «М» (скоростные радиоуправляемые модели).

В соревнованиях принимали участие команды Сумской области, Киева, Днепра, Калуша, Херсона, Харькова, Полтавы и зарубежные спортсмены из Болгарии, Италии и Румынии. Нашу команду представляли спортсмены города Глухова и СумГУ.

В соревнованиях юниоров наши ребята хорошо себя проявили в двух классах. В классе моделей MINI-MONO весь пьедестал остался за юниорами команды Сумской области: 1 место Науменко Иван (Глухов), 2 место - Борщ Дмитрий (Глухов) и 3 место - Терещенко Никита (СумГУ). В классе моделей HYDRO 1 первые два места также достались нашей команде. Первым стал Туман Кирилл (Глухов), а вторым - Науменко Иван (Глухов).

В соревнованиях взрослых спортсменов Руденко Павел (СумГУ) добыл 3-е место в классе моделей MINI-HYDRO и 3-е место в классе моделей HYDRO 1.

По результатам трех этапов Кубка Украины команда Сумской области заняла 3-е место среди юниоров и 3-е место среди взрослых.