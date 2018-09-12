Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:51121

Чемпионат Сумщины: результаты 16-го тура

29 сентября были сыграны матчи чемпионата области по футболу в высшей и первой лигах.

Высшая лига

ФК «Велетень» (Глухов) 1:1 ФК «Кролевец»

Голы: Матвиенко Ярослав (78) - Ступаченко Александр (3)

«Гранум» (Снежки) 0:0 «Молодежь Роменщины-Альянс-2» (Ромны)

В турнирной таблице продолжают лидировать «Виктория» (Николаевка) и «Альянс» (Липовая Долина) – по 37 очков в 14 играх, дальше - «LS Group» (В.Сыроватка) – 31 (15), ФК «Тростянец» - 28 (14), «Велетень» (Глухов) – 24 (15)…

Первая лига.

«Аграрник-Авангард» (Белополье) 1:5 «Кристалл-Локо» (Конотопский р-н)

Голы: Тюрин Алексей (73) - Пунько Вадим (3), Соловьев Александр (10), Терехов Игорь (24, 77), Титарь Максим (47)

«Колос» (Севериновка, Сумской район) 0:1 «Явор» (Краснополье)

Голы: Перетятько Виталий (90)

«Лебединец» (Лебедин) 0:4 «Украина-Токари» (Сумской район)

Голы: Пимоненко Юрий (17, 77), Сорока Александр (29), Рекуненко Александр (73)

«Сумбуд-СНАУ» (Сумы) 2:6 ФК «Тростянец-2»

Голы: Тайо Карин (63, 89) - Жила Артем (2), Мусиенко Артем (36), Пивненко Вадим (40, 61, 83) Хабовец Евгений (50)

В первой лиге определились все призеры: первый - «Колос» (Севериновка, Сумской район) – 31 очко, дальше - «Украина-Токари» (Сумской район) – 30 и «Кристалл-Локо» (Конотопский р-н) – 28. Осталось сыграть всего один матч, который не повлияет на расстановку внутри призовой тройки.

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