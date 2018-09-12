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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:59174

Сумские аматоры выбились в лидеры

29-30 сентября были сыграны матчи 9-го тура чемпионата Украины по футболу среди любителей.

В группе 2 николаевская «Виктория» обыграла на выезде аутсайдера - «Чайку» из Вышгорода 1:0. Единственный мяч на 40-ой минуте забил Яценко. Липоводолинский «Альянс» дома обыграл «Авангард» (Бзив, Киевская обл.) 3:1. Голы забивали: Пилипенко, Зрибняк и Сидоренко.

После 9-го тура лидирует «ЛНЗ-Лебедин» (Черкасская обл.) – 25 очков в 9 играх, дальше – «Альянс» - 17 в 9 и «Виктория» - 15 в 8.

Спорт Альянс Липовая Долина Виктория Николаевка Футбол

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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