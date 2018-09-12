Сумские аматоры выбились в лидеры

В группе 2 николаевская «Виктория» обыграла на выезде аутсайдера - «Чайку» из Вышгорода 1:0. Единственный мяч на 40-ой минуте забил Яценко. Липоводолинский «Альянс» дома обыграл «Авангард» (Бзив, Киевская обл.) 3:1. Голы забивали: Пилипенко, Зрибняк и Сидоренко.
После 9-го тура лидирует «ЛНЗ-Лебедин» (Черкасская обл.) – 25 очков в 9 играх, дальше – «Альянс» - 17 в 9 и «Виктория» - 15 в 8.
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