Сумские аматоры выбились в лидеры 29-30 сентября были сыграны матчи 9-го тура чемпионата Украины по футболу среди любителей.

В группе 2 николаевская «Виктория» обыграла на выезде аутсайдера - «Чайку» из Вышгорода 1:0. Единственный мяч на 40-ой минуте забил Яценко. Липоводолинский «Альянс» дома обыграл «Авангард» (Бзив, Киевская обл.) 3:1. Голы забивали: Пилипенко, Зрибняк и Сидоренко.

После 9-го тура лидирует «ЛНЗ-Лебедин» (Черкасская обл.) – 25 очков в 9 играх, дальше – «Альянс» - 17 в 9 и «Виктория» - 15 в 8.