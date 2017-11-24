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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Мэр Глухова Мишель Терещенко объявил, что идет в президенты

Мэр Глухова Мишель Терещенко, который на прошлой неделе заявил об уходе в отставку, рассказал о намерении баллотироваться в президенты на выборах в 2019 году.

Об этом он заявил на пресс-конференции в понедельник, сообщает "Украинская правда". 

"Я вынужден баллотироваться на пост президента Украины", - заявил он. По словам Терещенко, его цель "демонтировать существующую олигархическую систему" в Украине.

"Не для того я возвращался в страну предков, отказывался от французского паспорта и получал украинское гражданство, чтобы кучка негодяев, которые присвоили себе украинское государство, выжила меня из города и страны моих предков", - подчеркнул он.

Терещенко также заявил о намерении собрать команду "профессиональных государственных управленцев".

Напомним: очередные выборы президента Украины по Конституции должны состояться 31 марта 2019 года, а выборы в Верховную Раду девятого созыва – 27 октября. Официальная президентская избирательная кампания стартует 31 декабря 2018 года

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