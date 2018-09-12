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Подарок подруге на день ангела ®

Одним из самых интересных и волшебных праздников является день Ангела, ведь именно в это время человек обращается к своим духовным покровителям и чувствует особую связь со своим именем.

А вот как выбрать и где купить оригинальный подарок в честь этого события, и что принято дарить, мы и постараемся разобраться. 

Именные сувениры

Пожалуй, самыми популярными подарками в этот день будут те,которые непосредственно связаны с именем человека. Учитывая, что день Ангела - это все-таки церковный праздник, то уместно будет подарить икону со святым, покровителем вашей подруги. В церковных лавках вы также сможете найти и именные ложки, зачастую из серебра или позолоты.

Прекрасной идеей будет преподнести кулон с начальной буквой имени, в комплекте к которому может идти и браслет.

Кроме того, есть множество вариантов именных презентов, например открытки с  забавными стишками, полотенца и носовые платки с аббревиатурами, чашки и другая посуда, оригинальные футболки или кепки. Любой из этих подарков станет прекрасным знаком внимания в день именин вашей подруги.

Подарки с ангельской тематикой

Отличным решением будут презенты, где так или иначе изображены ангелы.

Любая девушка обрадуется красивым украшениям, подвеске или броши в виде этих небесных созданий. А если вы вдобавок приложите и шкатулку для этих аксессуаров, то вы сумеете угодить даже самой привередливой особе.

Благодаря огромному количеству статуэток с ангелами,вы сможете выбрать именно ту, которая придется вам по душе. Очень красиво также смотрятся свечи, подсвечники, мыло ручной работы, подушки с вышивкой, фоторамки и другие элементы декора. Кроме того, существует множество тематических картин,которые украсят интерьер любой квартиры.

Если именины пропадают на декабрь и новогодние праздники, в качестве подарка можно выбрать елочные игрушки в виде ангелов или с их изображениями. Такой подарок не только очень красивый, но и весьма функциональный.

Цветы и вкусные подарки

Одним из самых универсальных подарков был и остается букет. Почему бы не преподнести подруге в качестве знака внимания на именины ее любимые цветы? Это могут быть сезонные растения и цветы в горшках, которые и смотрятся хорошо, и будут радовать взгляд намного дольше.Не стоит также забывать про фруктовые варианты и композиции из конфет или мягких игрушек, которые предлагают многие флористы.

Сладкоежки будут в восторге от вкусных пирожных, имбирного печенья и конфет, сделанных по специальному заказу. А красивый торт с персональной надписью или съедобной фотографией виновницы торжества понравятся абсолютно любой девушке.

Прекрасным решением будет покупка хороших сортов чая и изысканного кофе. Кроме того, вы можете преподнести ей бутылку любимого ликера или вина, или любой другой напиток с интересной историей.

День Ангела - чудесный праздник,  и если вы знаете, в какой именно день его отмечает ваша подруга, значит вы действительно настоящие и близкие друзья. Потому именно ваше внимание и теплые слова станут для нее самым главным подарком! 

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