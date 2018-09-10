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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:57163

В детской горбольнице отремонтировали приемное отделение

И привели в порядок прилегающую территорию.

В Сумской городской детской клинической больнице Святой Зинаиды силами благотворителей и города капитально отремонтировали приемное отделение для инфекционных больных и привели в порядок прилегающую территорию.

Капитальный ремонт отделения не делался с самого момента открытия учреждения, поэтому был крайне необходимым. Выполнение ремонтных работ взял на себя благотворительный фонд «Технология», руководство города в свою очередь обязалось благоустроить территорию вокруг.

На ремонт отделения благотворительный фонд направил почти 3 млн грн. Работы продолжались около пяти месяцев. За это время полностью отремонтировали отделение внутри (с заменой дверей и установкой стеклопакетов, новой сантехники) и входы в него, заменили мебель, установили новые холодильники с кварцевыми лампами. Помещение несколько перепланировали, сделав прием больных со двора (вход обустроили пандусом), где другой транспорт не будет мешать служебному, а вот площадку перед центральным входом оставили под парковку частных автомобилей.

В отделении есть обособленное пост дежурной медицинской сестры, три отдельных бокса, позволяющие разграничить потоки больных, процедурная, кабинет дежурного врача, комната для медперсонала с кухонным уголком и зоной отдыха. Также благотворители подарили больнице 5 тыс. бахил, чего, по расчетам руководства заведения, хватит до конца года.

Между тем за средства городского бюджета сделали комплексное благоустройство прилегающей территории: отремонтировали дорожное покрытие перед больницей, на въезде / выездах положили новый асфальт и на 2,5 м расширили парковку, установили новую остановку, сделали тротуары по обеим сторонам дороги и взялись за ее ремонт, совместно с БФ «Технология» обновили газоны.

Как сообщил мэр, в этом году на ремонтные работы в городской детской клинической больницы Святой Зинаиды из городской казны выделили 6,3 млн грн, на приобретение оборудования – 1,7 млн грн. На следующий год запланировали капитальный ремонт дерматоотделения, ремонт дорожного покрытия во дворе, утепление. Другие лечебные учреждения города, заверил Александр Лысенко, также не обойдут вниманием, ведь и там сумчане должны получать услуги надлежащего качества и в надлежащих условиях.

Между тем глава наблюдательного совета АО «Технология» Владимир Заец рассказал, что они сейчас определяются, на каких объектах медицинской сферы сосредоточиться в следующем году. В перечне возможных и городской клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии. Также благотворители планируют в 2019 году проверить, как используют те помещения, где они раньше делали ремонты.

Общество Здравоохранение Ремонт больниц Сумская городская детская больница

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