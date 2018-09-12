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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:20143

Сумские копы поймали «металлистов»

Патрульные задержали граждан, совершивших кражу из частного предприятия.

Стражи порядка получили сообщение о трех неизвестных, которые вынесли с частного предприятия на улице Березовый Гай металлические изделия и направились в неизвестном направлении.

Экипаж патрульной полиции оперативно отреагировал на сообщение. При обследовании улицы инспекторы обнаружили трех граждан, которые несли металлолом. Мужчины вели себя нервно, и одновременно агрессивно. Объяснить историю происхождения своего груза 30-, 31- и 33-летние граждане не смогли.

Заявитель узнал граждан. Полицейские установили владельца предприятия, который подтвердил, что металлические изделия принадлежат ему.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 185 (кража) УК.

Право Кража

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