Сумские копы поймали «металлистов»

Стражи порядка получили сообщение о трех неизвестных, которые вынесли с частного предприятия на улице Березовый Гай металлические изделия и направились в неизвестном направлении.
Экипаж патрульной полиции оперативно отреагировал на сообщение. При обследовании улицы инспекторы обнаружили трех граждан, которые несли металлолом. Мужчины вели себя нервно, и одновременно агрессивно. Объяснить историю происхождения своего груза 30-, 31- и 33-летние граждане не смогли.
Заявитель узнал граждан. Полицейские установили владельца предприятия, который подтвердил, что металлические изделия принадлежат ему.
Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 185 (кража) УК.
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