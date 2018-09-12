Банду воров из Сумщины поймали в Ровенской области На Ровенщине арестовали четырех подозреваемых в квартирной краже.

Следователи Сарненского отдела полиции сообщили о подозрении жителям Сумской области в совершении уголовного преступления по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения в размере 105 тыс. грн. каждому.

25 сентября на въезде в Ровно полицейские задержали автомобиль, в котором находились четверо молодых людей, причастных к квартирной краже в Сарнах.

Злоумышленниками оказались жители Сумской области: двое 23-летних, 22-х и 34-х годов. Сейчас их проверяют на причастность к другим уголовным преступлениям, совершенным на территории Ровенской и других областей Украины. Досудебное расследование по факту кражи, соединенной с проникновением в жилище, продолжается..