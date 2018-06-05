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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:001401

Сумской баскетболист выиграл суперкубок Украины

30 сентября в Днепре прошел второй матч за суперкубок Украины по баскетболу.

Встречались местный «Днепр» и «Черкасские мавпы». После первой игры, в которой «днепряне» разгромили «мавп» 101:76 (воспитанник сумского баскетбола Андрей Кожемякин, перешедший в клуб в летнее межсезонье за 13 минут набрал 6 очков, сделал три передачи и совершил 1 перехват), хозяевам нужно было просто удержать добытое преимущество. «Днепряне» во второй игре также были сильнее 80:75, правда, наш земляк на площадку не выходил.

Спорт Андрей Кожемякин Баскетбол

Комментарии

Оксана Зубанова
koko22
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