Сумской баскетболист выиграл суперкубок Украины 30 сентября в Днепре прошел второй матч за суперкубок Украины по баскетболу.

Встречались местный «Днепр» и «Черкасские мавпы». После первой игры, в которой «днепряне» разгромили «мавп» 101:76 (воспитанник сумского баскетбола Андрей Кожемякин, перешедший в клуб в летнее межсезонье за 13 минут набрал 6 очков, сделал три передачи и совершил 1 перехват), хозяевам нужно было просто удержать добытое преимущество. «Днепряне» во второй игре также были сильнее 80:75, правда, наш земляк на площадку не выходил.