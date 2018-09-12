Не поделили лавочку: в Шостке убили кролевчанина Полицейские Шостки по «горячим следам» задержали подозреваемого в убийстве.

О мертвом мужчине с ножевым ранением в грудь в полицию сообщили медики, которые выехали на вызов к одной из многоэтажек города.

«Умершим оказался 45-летний житель Кролевецкого района, приехавший в Шостку к знакомым, - рассказывает начальник Шосткинского отдела полиции Валерий Строкач. - В тот вечер мужчина вместе со знакомой отдыхал на скамейке во дворе многоэтажки. Когда же они отлучились на несколько минут, их место заняли другие, двое мужчин и женщина. Из-за этого между компаниями возник конфликт, который перерос в драку. Во время нее потерпевший и получил смертельное ножевое ранение».

Правоохранители по «горячим следам» установили и разыскали всех участников конфликта и выяснили, что нож применил 25-летний житель Шостки. Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, он находится в изоляторе временного содержания. Полиция открыла уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.