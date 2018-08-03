В Сумах открылась выставка «Мама, возьмем домой!»

Выставка будет проходить до 14 октября с 9:00 до 18:00. Приглашаем всех желающих посмотреть искренние улыбки детей и радость от общения с собаками из центра передержки, которые хотят стать частью любящей семьи, сообщают в Сумском обществе защиты животных.
21 сентября в Сумской областной научной библиотеке откроется выставка фотографий «Ух ты!»....
В четверг, 20 сентября, впервые в Сумах в художественной галерее «Наша» на Псельской пройдет открытие выставки скульптуры Натальи Мудрук (г....
Ассоциация арт-галерей Украины, Центр современного искусства «Совиарт» совместно с Агенцией промоции «Сумы» презентуют в Сумской городской галерее проект «100 NОN»...
Сумчан запрошують відвідати виставку архівних документів, що підготовлена Державною архівною службою України і присвячена 27-й річниці Незалежності України та 100-річчю...
Відкриття виставки американського фотографа-документаліста Брендана Хоффмана «Бразерленд: Війна в Україні» відбудеться 3 серпня о 17.00...