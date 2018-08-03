В Сумах открылась выставка «Мама, возьмем домой!» 1 октября в конгресс-центре СумГУ состоялось открытие фотовыставки «Мама, возьмем домой!».

Выставка будет проходить до 14 октября с 9:00 до 18:00. Приглашаем всех желающих посмотреть искренние улыбки детей и радость от общения с собаками из центра передержки, которые хотят стать частью любящей семьи, сообщают в Сумском обществе защиты животных.