Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:12164

В Сумах открылась выставка «Мама, возьмем домой!»

1 октября в конгресс-центре СумГУ состоялось открытие фотовыставки «Мама, возьмем домой!».

Выставка будет проходить до 14 октября с 9:00 до 18:00. Приглашаем всех желающих посмотреть искренние улыбки детей и радость от общения с собаками из центра передержки, которые хотят стать частью любящей семьи, сообщают в Сумском обществе защиты животных.

Общество Бездомные животные Выставка

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Сумчан зовут на горную выставку
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Сумчан приглашают на выставку скульптуры
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Сумчан запрошують на віртуальну виставку, присвячену 27-й річниці Незалежності України
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Сумчан запрошують відвідати виставку архівних документів, що підготовлена Державною архівною службою України і присвячена 27-й річниці Незалежності України та 100-річчю...

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Сумчан запрошують на виставку американського фотографа-документаліста про Україну

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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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