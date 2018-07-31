Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:59150

В Сумах провели чемпионат области по теннису

29-30 сентября на кортах Теннисной академии состоялся детский чемпионат области по теннису.

Несмотря на погодные условия, в нем приняли приняли участие дети из Шостки и Сум.

Девочки

U-10: 1-е место - Гриценко София, 2-е место - Соловей Екатерина, 3-е место - Марченко Ева.

U-12: 1-е место - Палиенко Дарья, 2-е место - Севостьянова Мария, 3-е место - Микула Арина

U-16: 1-е место - Барсегян Анна, 2-е место - Жидкова Иванна.

Мальчики

U-10: 1-е место - Гвилава Степан(Шостка), 2-е место- Лемишко Матвей, 3-е место- Тарасенко Денис

U-12: 1-е место - Олейник Иван, 2-е место - Анищук Никита(Шостка), 3-е место- Апенько Лаврентий (Шостка)

U-14: 1-е место - Басов Сергей, 2-е место - Харченко Дмитрий, 3-е место - Дикий Кирилл.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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