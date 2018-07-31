В Сумах провели чемпионат области по теннису

Несмотря на погодные условия, в нем приняли приняли участие дети из Шостки и Сум.
Девочки
U-10: 1-е место - Гриценко София, 2-е место - Соловей Екатерина, 3-е место - Марченко Ева.
U-12: 1-е место - Палиенко Дарья, 2-е место - Севостьянова Мария, 3-е место - Микула Арина
U-16: 1-е место - Барсегян Анна, 2-е место - Жидкова Иванна.
Мальчики
U-10: 1-е место - Гвилава Степан(Шостка), 2-е место- Лемишко Матвей, 3-е место- Тарасенко Денис
U-12: 1-е место - Олейник Иван, 2-е место - Анищук Никита(Шостка), 3-е место- Апенько Лаврентий (Шостка)
U-14: 1-е место - Басов Сергей, 2-е место - Харченко Дмитрий, 3-е место - Дикий Кирилл.
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