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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Экс-чиновника из Сум, которого СБУ задержала на взятке, взяли под стражу

1 октября Шевченковский районный суд г. Киев избрал меру пресечения Сергею Пятнице, заместителю ГУ юстиции в Черниговской области.

В качестве меры пресечения ему избрано содержание под стражей с возможностью внесения залога в сумме 105 тыс. грн, пишет Sumy.Today.

Напомним: по данным пресс-центра СБУ, оперативники спецслужбы установили, что чиновник организовал противоправный механизм вымогания от подчиненных неправомерной выгоды за начисление установленных денежных вознаграждений. «Такса», которую должны были платить сотрудники, составляла 50 процентов от начисленной им суммы поощрения. Оперативники СБ Украины задержали чиновника во время передачи «дани» от руководителя одного из районных подразделений в размере 35 тысяч гривен. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Операция по разоблачению злоумышленника проводилась сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью, его региональным подразделением и Главным следственным управлением СБ Украины совместно с прокурорами Департамента процессуального руководства по уголовным производствах подследственных следователям Государственного бюро расследований Генеральной прокуратуры Украины.

Ранее экс-начальник исполнительной службы Сум Сергей Пятница попадал в поле зрения правоохранителей и во время занятия должностей в Сумах. Однако тогда одно дело закрыли, а в другом его жена стала свидетелем. Последнее дело касается «полицейской аферы на миллион», когда обнаружили пропажу конфискованных айфонов. Один из них работники полиции нашли именно у жены Сергея Пятницы, который был начальником государственной исполнительной службы в Сумах, именно через которую распределялись конфискованные айфоны.

Право Взятка Сергей Пятница

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