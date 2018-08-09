На Сумщине продолжается подготовка подразделений бригады территориальной обороны В рамках стратегических командно-штабных учений «Казацкая воля-2018» продолжается подготовка подразделений бригады территориальной обороны, по боевому слаживанию и разворачиванию части.

Целью этих мероприятий является подготовка бригады к выполнению задач по назначению. К тактическим учениям в составе бригады привлекаются более 2000 резервистов оперативного резерва второй очереди и военнообязанные мобилизационного резерва, большинство из которых имеют личный опыт ведения боевых действий.

Также к учениям привлекаются представители областных и районных военных комиссариатов, инструкторы учебных центров, офицеры оперативных командований «Север» и «Восток» и других силовых ведомств, которые будут изучать возможности Сумского областного военкомата и подчиненных военных комиссариатов, осуществлять оповещение, сбор, прием и подготовку мобилизационных ресурсов бригады территориальной обороны.

Для качественного выполнения учебных упражнений по огневой подготовке оборудованные места выполнения стрельб из штатного оружия, выверке прицельных устройств, подготовке к стрельбе, метанию ручной и противотанковой гранаты.

В течение десяти дней военнообязанные восстановят боевые навыки в составе своих подразделений, а, следовательно, будут готовы к выполнению задач по назначению.

Руководство области держит на контроле проведение учений. Боевые стрельбы посетил глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко. Во время визита Николай Клочко лично выполнил упражнение по метанию противотанковой гранаты и пообщался с военными журналистами, прокомментировав необходимость обучения для подготовки надежной защиты территории области.

Во время занятий по огневой подготовке проводились стрельбы из пулемета времен Второй мировой войны. Как показала практика: пулемет старый, но надежный.