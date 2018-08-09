Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:27140

На Сумщине продолжается подготовка подразделений бригады территориальной обороны

В рамках стратегических командно-штабных учений «Казацкая воля-2018» продолжается подготовка подразделений бригады территориальной обороны, по боевому слаживанию и разворачиванию части.

Целью этих мероприятий является подготовка бригады к выполнению задач по назначению. К тактическим учениям в составе бригады привлекаются более 2000 резервистов оперативного резерва второй очереди и военнообязанные мобилизационного резерва, большинство из которых имеют личный опыт ведения боевых действий.

Также к учениям привлекаются представители областных и районных военных комиссариатов, инструкторы учебных центров, офицеры оперативных командований «Север» и «Восток» и других силовых ведомств, которые будут изучать возможности Сумского областного военкомата и подчиненных военных комиссариатов, осуществлять оповещение, сбор, прием и подготовку мобилизационных ресурсов бригады территориальной обороны.

Для качественного выполнения учебных упражнений по огневой подготовке оборудованные места выполнения стрельб из штатного оружия, выверке прицельных устройств, подготовке к стрельбе, метанию ручной и противотанковой гранаты.

В течение десяти дней военнообязанные восстановят боевые навыки в составе своих подразделений, а, следовательно, будут готовы к выполнению задач по назначению.

Руководство области держит на контроле проведение учений. Боевые стрельбы посетил глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко. Во время визита Николай Клочко лично выполнил упражнение по метанию противотанковой гранаты и пообщался с военными журналистами, прокомментировав необходимость обучения для подготовки надежной защиты территории области.

Во время занятий по огневой подготовке проводились стрельбы из пулемета времен Второй мировой войны. Как показала практика: пулемет старый, но надежный.

Общество Военные учения

По тематике

На Сумщине начались военные учения резервистов
Вчера 08:22

На Сумщине начались военные учения резервистов

Подразделения территориальной обороны приступили к индивидуальной подготовке....

На Сумщине начались широкомасштабные учения резервистов
29.09.2018 21:05

На Сумщине начались широкомасштабные учения резервистов

На территории Сумской области начались широкомасштабные учения бригады территориальной обороны, которые будут проходить на протяжении 10 суток....

На Сумщине проходят военные сборы Сумского батальона теробороны
17.08.2018 16:33

На Сумщине проходят военные сборы Сумского батальона теробороны

Учения проходят с участием руководства облгосадминистрации, Сумского горсовета и Краснопольского, Лебединского и Сумского районов....

В Роменском районе прошли первые на Сумщине учебные сборы с отрядом теробороны
10.08.2018 14:54

В Роменском районе прошли первые на Сумщине учебные сборы с отрядом теробороны

К сборам привлекались жители Роменского и соседних районов, работники предприятий и организаций, представители бизнес-структур и т.д....

09.08.2018 16:36

На Сумщине пройдут масштабные военные учения

С 28 сентября по 7 октября этого года будет проведено широкомасштабное обучение Сумской бригады территориальной обороны с практическим призывом военнообязанных....

Новости

“Наши” есть везде. Мураев официально начал собирать единомышленников ®
Вчера 09:29
Сумские спецназовцы взяли «серебро» международного турнира «KORD CHALLENGE-2018»
Сегодня 12:24
Сумская областная филармония открыла 80-й сезон
Сегодня 11:40
На Сумщине судят силовиков, прессовавших майдановцев
Сегодня 11:12
В Сумах делают лестницу с Василевки на Героев Крут за 300 тысяч
Сегодня 10:59
На Сумщине будут судить 71-летнего мужчину, убившего сына и двух его друзей
Сегодня 10:58
На Сумщине продолжается подготовка подразделений бригады территориальной обороны
Сегодня 10:27
Сумчане отличились на чемпионате Украины по кикбоксингу
Сегодня 10:23
Суд будет рассматривать дело сумчанина, который пытался похитить деньги из храма
Сегодня 10:08
В Сумах провели чемпионат области по теннису
Сегодня 09:59
На Сумщине на пожаре погиб мужчина
Сегодня 09:50
Экс-чиновника из Сум, которого СБУ задержала на взятке, взяли под стражу
Сегодня 09:32
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.