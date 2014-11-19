В Сумах делают лестницу с Василевки на Героев Крут за 300 тысяч

По заказу департамента инфраструктуры города Сумского городского совета начаты работы по капитальному ремонту объекта благоустройства - устройства лестницы от ул. Василевской до ул. Героев Крут в г. Сумы. Подрядная организация ООО «Тиана-Сервис». Стоимость работ составляет 296 385 грн.
Соответствующее обращение зарегистрировано на веб-портале «Единая система местных петиций»....
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3 марта горсовет утвердил Программу разработки градостроительной документации «Детальный план территории между улицей Михаила Кощия и гидрокарьером в г. Сумы»....
Эпопея с ремонтом дороги на Василевке длилась почти полгода....