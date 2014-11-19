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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:59502

В Сумах делают лестницу с Василевки на Героев Крут за 300 тысяч

Как сообщили в департаменте инфраструктуры, начались работы по капремонту лестницы с ул. Василевской на Героев Крут.

По заказу департамента инфраструктуры города Сумского городского совета начаты работы по капитальному ремонту объекта благоустройства - устройства лестницы от ул. Василевской до ул. Героев Крут в г. Сумы. Подрядная организация ООО «Тиана-Сервис». Стоимость работ составляет 296 385 грн.

Общество Василевка Лестница

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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