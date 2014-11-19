В Сумах делают лестницу с Василевки на Героев Крут за 300 тысяч Как сообщили в департаменте инфраструктуры, начались работы по капремонту лестницы с ул. Василевской на Героев Крут.

По заказу департамента инфраструктуры города Сумского городского совета начаты работы по капитальному ремонту объекта благоустройства - устройства лестницы от ул. Василевской до ул. Героев Крут в г. Сумы. Подрядная организация ООО «Тиана-Сервис». Стоимость работ составляет 296 385 грн.