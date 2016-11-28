Сумская областная филармония открыла 80-й сезон

Сезон - особый, 80-й по счету. По этому случаю областная власть отметила за весомый вклад в развитие музыкального искусства ансамбль народной песни «Слобожанські барви», молодежный вокальный ансамбль «Елегія», женский вокальный ансамбль «Лада», а также непосредственно артистов Людмилу Мостипанову, Максима Мошика и Ольгу Штыку. Кроме того, ряд отличий получили творцы от Сумской облгосадминистрации и руководства филармонии.
Далее же зрителей ждала удивительная путешествие в мир прекрасной музыки и невероятной эстетического наслаждения. «Отдохнули душой», - именно так публика охарактеризовала концерт, подаренный художниками Сумской областной филармонии, пишет сайт облсовета.
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