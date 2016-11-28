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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумская областная филармония открыла 80-й сезон

1 октября, в Международный день музыки, по сложившейся традиции новый концертный сезон начала Сумская областная филармония.

Сезон - особый, 80-й по счету. По этому случаю областная власть отметила  за весомый вклад в развитие музыкального искусства ансамбль народной песни «Слобожанські барви», молодежный вокальный ансамбль «Елегія», женский вокальный ансамбль «Лада», а также непосредственно артистов Людмилу Мостипанову, Максима Мошика и Ольгу Штыку. Кроме того, ряд отличий получили творцы от Сумской облгосадминистрации и руководства филармонии.

Далее же зрителей ждала удивительная путешествие в мир прекрасной музыки и невероятной эстетического наслаждения. «Отдохнули душой», - именно так публика охарактеризовала концерт, подаренный художниками Сумской областной филармонии, пишет сайт облсовета.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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