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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине на пожаре погиб мужчина

В Конотопском районе в результате пожара в жилом доме погиб пожилой мужчина.

1 октября в 15:15 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании частного дома по ул. Козерова с. Хижки Конотопского района.

На месте происшествия работало отделение дежурного караула 12-й Государственной пожарно-спасательной части из районного центра, а также местная пожарная команда села Казацкое.

Поскольку дом был полностью деревянным, на момент прибытия пожарных горели две жилые комнаты, а легковоспламеняющимися конструкциями огонь распространился на перекрытия. Из-за сильного задымления в здании специалистам пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. При проведении разведки в одной из комнат обнаружили мужа хозяйки (1956 г.р.) без признаков жизни.

В 16:40 пожар удалось локализовать, в 17:40 - ликвидировать.

Всего на тушение привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 2 работника и 1 автомобиль местной пожарных команд.

В результате пожара повреждены стены, потолок, перекрытия площадью около 15 кв. м, кровля - 12 кв. м, а также мебель и вещи домашнего обихода, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Право Конотопский район Пожар Смерть на пожаре

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