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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:20147

ВНО-2019: объявлены сроки проведения тестирования

В 2019 году регистрация на внешнее независимое оценивание начнется 5 февраля и продлится до 25 марта.

Кроме того, руководители учебных заведений смогут зарегистрировать учащихся (слушателей, студентов) для прохождения ГНА в форме ВНО до 18 марта 2019 года, сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

В Центре обратили внимание на то, что дополнительного периода для перерегистрации участников внешнего независимого оценивания 2019 не предусмотрено. Поэтому менять регистрационные данные можно будет только до 25 марта 2019 года.

До 30 апреля 2019 года зарегистрированные участники смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований.

Основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 21 мая тестированием по математике и завершится 13 июня с тестирования по химии. Тестирование по украинскому языку и литературе состоится 23 мая, по испанскому, немецкому, французскому языкам - 27 мая, по английскому языку - 28 мая, по физике - 30 мая, по истории Украины - 4 июня, по биологии - 6 июня, по географии - 11 июня.

Информация о результатах основной сессии внешнего независимого оценивания по всем учебным предметам будет размещена на информационных страницах участников тестирования до 25 июня 2019 года. Результаты внешнего независимого оценивания по математике, украинскому языку и литературе и физике будут объявлены до 14 июня, по иностранным языкам и биологии - до 20 июня, по истории Украины, географии, химии - до 25 июня.

Регистрация для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания отдельных категорий лиц, не имевших возможности зарегистрироваться в основной период (в частности, участники антитеррористической операции, лица из оккупированного Крыма и неподконтрольных Украине территорий Донбасса), продлится с 3 до 20 мая 2019 года. График проведения дополнительной сессии внешнего независимого оценивания будут обнародованы до 30 апреля 2019 года. Результаты внешнего независимого оценивания участники дополнительной сессии получат до 18 июля.

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