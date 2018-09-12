Суд будет рассматривать дело сумчанина, который пытался похитить деньги из храма 5 октября в 15.00 состоится подготовительное судебное заседание в уголовном производстве в отношении гражданина С., который обвиняется в законченном покушении на тайное, повторное, с корыстной целью похищения имущества, принадлежащего Свято-Георгиевской религиозной громаде (ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 185 УК Украина).

Досудебным расследованием установлено, что мужчина 9 сентября 2018 года находился в помещении Свято-Георгиевского храма и увидел ящик для благотворительных взносов, который принадлежит данной религиозной громаде. Мужчина подошел к ящику, открыл его и похитил денежные средства, которые там находились, в сумме 645 грн. Однако свой преступный умысел не довел до конца, поскольку был замечен настоятелем храма. После чего положил деньги обратно в ящик и скрылся с места преступления, сообщает пресс-служба Заречного райсуда Сум.