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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчане отличились на чемпионате Украины по кикбоксингу

27-29 сентября в Харькове прошел Кубок Украины по кикбоксингу WTKA среди взрослых и Чемпионат Украины среди школьников.

Отличные результаты показали воспитанники тренера Сумской областной ДЮСШ единоборств Николая Кириченко. Среди взрослых чемпионами стали: Дмитрий Сенецкий (весовая категория до 64 кг), Тимур Москаленко (89 кг).  Среди школьников первые места заняли: Даниил Каплун (71 кг), Демур Бераиа (52 кг), Иван Глазун (47 кг). Серебряными призерами стали: Артем Короп (57 кг) и Влад Малежик (48 кг).

Представители Сумской МДЮСШ «Колос» (тренер Виталий Кривопишин) также не остались без медалей. Виталий Стадник (37 кг) завоевал сразу две медали - разделе лайт-контакт занял второе место, а семи-контакте одержал победу за третье место. Игорь Ассори (63 кг) в разделе лоу-кик-лайт занял третье место. Тимофей Лютиков (37 кг) в разделе семи-контакт занял третье место.

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