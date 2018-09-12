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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:58143

На Сумщине будут судить 71-летнего мужчину, убившего сына и двух его друзей

Под процессуальным руководством прокуроров прокуратуры области следственным отделом ГУ НП в Сумской области завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного убийства жителем Белопольского района трех человек, в том числе родного сына, а также по факту незаконного обращения с оружием.

В настоящее время составлен и направлен в Белопольский районный суд обвинительный акт. Обвиняемый ждет приговора суда в СИЗО.

Напомним, что 11 июня 2018 года, в 00.13 в дежурную часть Белопольского отдела полиции поступило сообщение о том, что в с. Старые Вирки на одном из дворов происходит стрельба, есть двое раненых. По приезду по указанному адресу правоохранители обнаружили трупы трех человек - 27 и 23-летних мужчины с огнестрельными ранениями, еще одного 46-летнего жителя дома Т. с колото-резаными ранами.

Установлено, что на месте происшествия, кроме погибших, находилось еще три человека. Это товарищ Т., а также его 71-летний отец и 37-летний брат. По словам товарища, ему позвонил Т. и сообщил, что он вместе с братом и отцом распивали спиртные напитки. Во время застолья между ними возник конфликт. Т. просил товарища приехать к нему.

Около 23.00 товарищ вместе со своими двумя друзьями приехали в с. Старые Вирки. Зайдя во двор, увидели, что Т. ссорится со своими родственниками. Когда друзья попытались разнять их, то отец пошел за дом, а уже через несколько минут вернулся с охотничьим ружьем в руках и сразу начал стрелять по ним. Двое парней от полученных ранений упали на землю.

В это время товарищ отобрал у 71-летнего мужчины оружие и выбежал со двора, чтобы выбросить ружье и позвать на помощь. Через несколько минут он вернулся и увидел, что Т. лежит на земле, а у него стоят отец и брат. Мужчине удалось убежать и вызвать полицию.

Действия обвиняемого квалифицированы по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство трех лиц), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины. Учитывая возраст, ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Белопольский район Убийство

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