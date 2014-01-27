На Сумщине судят силовиков, прессовавших майдановцев

Сторона защиты просит не снимать лица обвиняемых. В деле таких 9 человек, среди них бывший прокурор Сумской области Руслан Белоконь. Сегодня в суд пришли 5 обвиняемых, в том числе экс-прокурор Сумщины. Речь идет о событиях 2014 года. Тогда в ночь на 27 января в помещении областного совета сотрудники милиции применили силу против протестующих - избили их дубинками и доставили в участок. Тогда прокуроры требовали содержания под стражей задержанных протестующих. Досудебное расследование продолжалось более 4 лет. В суд Генеральная прокуратура дело передала в июне 2018 года. По версии следствия, обвиняемым инкриминируют (помимо прочего) «привлечение заведомо невиновного лица к уголовной ответственности», сообщает UA:СУМИ.
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