В Шостке прошел международный гандбольный турнир

На турнир собрались спортсмены из Гомеля, Гродно (Беларусь), Киева, Харькова, Конотопа, Сквиры, Одессы, Броваров, Сум и Шостки.
Среди девушек сильнее всех стали шосткинские спортсменки из КДЮСШ «Барса», серебро завоевала команда из Конотопа, бронзу-команда Киева, дальше – вторая шосткинская команда, Гродно, Киев-2, Гомель, Бровары.
В соревнованиях среди женщин три команды набрали одинаковое количество очков, и лучших выбирали по разнице забитых и пропущенных голов. Победила команда «Одесский регион», на втором месте команда Харькова, на третьем-Шостка, Сквира - четвертая.
В турнире среди мужчин чемпионом стала команда из Суми, серебряные призеры – конотопчане, бронзовые - харьковчане.
Все команды были награждены кубками, грамотами и ценными подарками.
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