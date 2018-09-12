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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:29115

В Шостке прошел международный гандбольный турнир

27-30 сентября в Шостке состоялись международные соревнования по гандболу памяти Грибача В. Г. среди девушек 2003-2004 годов рождения и турнир среди женских и мужских ветеранских команд.

На турнир собрались спортсмены из Гомеля, Гродно (Беларусь), Киева, Харькова, Конотопа, Сквиры, Одессы, Броваров, Сум и Шостки.

Среди девушек сильнее всех стали шосткинские спортсменки из КДЮСШ «Барса», серебро завоевала команда из Конотопа, бронзу-команда Киева, дальше – вторая шосткинская команда, Гродно, Киев-2, Гомель, Бровары.

В соревнованиях среди женщин три команды набрали одинаковое количество очков, и лучших выбирали по разнице забитых и пропущенных голов. Победила команда «Одесский регион», на втором месте команда Харькова, на третьем-Шостка, Сквира - четвертая.

В турнире среди мужчин чемпионом стала команда из Суми, серебряные призеры – конотопчане, бронзовые - харьковчане.

Все команды были награждены кубками, грамотами и ценными подарками.

Спорт Гандбол Шостка

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