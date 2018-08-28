Сумские спецназовцы взяли «серебро» международного турнира «KORD CHALLENGE-2018» Сумские КОРДовцы заняли второе место среди 18 команд на международных соревнованиях «KORD CHALLENGE-2018», уступив лишь команде Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Уже второй год подряд в Киеве по инициативе руководства Национальной полиции Украины проводятся международные соревнования спецназа «KORD CHALLENGE-2018». В этом году в них приняли участие 18 команд, представлявших почти все украинские правоохранительные ведомства, а также три американских команды ФБР из региональных подразделений Лос-Анджелеса, Милуоки и Вашингтона, а также команда из Молдовы.

По итогам соревнований победу в турнире завоевали бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Второе место заняли спецназовцы Управления КОРД Нацполиции Сумщины. Бронзовыми призерами нынешних соревнований стала команда Управления государственной охраны Украины «Булат».

Руководитель Сумского КОРДа отметил, что полученные навыки и умения отрабатываются во время ежедневных напряженных тренировок. Ведь жители Сумщины должны быть уверены, что в случае необходимости им на помощь придут лучшие, самые сильные и выносливые полицейские, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.