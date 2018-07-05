Подозреваемым в убийстве трех запорожцев продлили содержание под стражей По ходатайству прокуратуры двум задержанным по подозрению в умышленном убийстве трех человек продлены меры пресечения.

По ходатайству прокуратуры решением Заречного районного суда г. Сумы от 2 октября 2018 года двум задержанным по подозрению в убийстве трех человек еще на два месяца продлены меры пресечения в виде содержания под стражей без права на залог. Поэтому, подозреваемые до 29 ноября 2018 года включительно будут находиться в СИЗО.

Напомним: 41-летний житель пгт Краснополье и 36-летний сумчанин подозреваются в убийстве трех жителей Запорожской области, которые прибыли в Краснопольский район с целью перевозки вне пункта пропуска на территорию Российской Федерации запчастей к сельскохозяйственной технике. Тела мужчин, которым было 34, 36 и 40 лет, с огнестрельными ранениями обнаружены вблизи пгт Краснополье закопанными на поле, усеянном подсолнечником.

Досудебное следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступления. Действия задержанных квалифицированы по п.1, 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство трех человек из корыстных побуждений) УК Украины, им грозит пожизненное лишение свободы, сообщает Пресс-служба прокуратуры области.