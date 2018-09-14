В Сумах наркоман пытался обокрасть киоск через крышу

Патрульные получили сообщение о неизвестном гражданине, который на проспекте Михаила Лушпы, якобы хочет проникнуть в помещение киоска.
Оперативно прибывшие на место полицейские увидели на крыше киоска мужчину, который с помощью инструментов успел отогнуть лист металла. Полицейские скомандовали гражданину спуститься с крыши на землю, после чего задержали его. Незнакомцем оказался 38-летний сумчанин, ранее имел проблемы с законом. При себе он имел две сумки с различными инструментами, которые использовал для проникновения в киоск. В дальнейшем, при проведении поверхностной проверки полицейские обнаружили у него стеклянную банку с белым порошкообразным веществом, внешне похожим на наркотическое средство - амфетамин.
Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.
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