Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:26104

В Сумах нашли минометную мину

Пиротехники уничтожили артиллерийский снаряд и минометную мину.

1 октября группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области (Ромны), проведены работы по изъятию и уничтожению одного 76-мм. артиллерийского снаряда и 82-мм. минометной мины. Боеприпасы накануне нашли в Ахтырке и Сумах.

В частности, в лесопосадке по переулку Лагерный г. Ахтырка, жители города, прогуливаясь, увидели артиллерийский снаряд. В г. Сумы по ул. Романа Атаманюка, на расстоянии всего 10 метров от жилых домов была обнаружена минометная мина.

Помните, что в случае обнаружения взрывоопасных предметов необходимо сразу сообщить об этом по телефону «101» или «102», а также ни в коем случае не пытаться самостоятельно идентифицировать и обезвреживать найденные боеприпасы.

Право Устаревшие боеприпасы

По тематике

На Сумщине за неделю подорвали 14 боеприпасов времен войны
Вчера 11:00

На Сумщине за неделю подорвали 14 боеприпасов времен войны

Устаревшие боеприпасы были обнаружены в Недригайловском, Роменском, Конотопском, Глуховском и Тростянецком районах....

26.09.2018 13:20

Жители Сумщины продолжают выявлять боеприпасы времен войны

Взрывоопасные находки времен Второй мировой войны обнаружили жители Конотопского, Глуховского и Тростянецкого районов....

На Сумщине подорвали два устаревших боеприпаса
25.09.2018 16:11

На Сумщине подорвали два устаревших боеприпаса

За минувшие сутки на Сумщине 2 боеприпаса уничтожены и 2 обнаружено....

На Сумщине «металлист» собирал боеприпасы времен войны
14.09.2018 14:20

На Сумщине «металлист» собирал боеприпасы времен войны

Охотников за металлом в их погоне за наживой не останавливает ни здравый смысл, ни собственный инстинкт самосохранения. Несмотря ни на...

Пиротехники уничтожили крупнокалиберную минометную мину
07.09.2018 12:40

Пиротехники уничтожили крупнокалиберную минометную мину

6 сентября группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Роменском районе были проведены...

Новости

Политолог: Терещенко стал техническим кандидатом на выборах президента против Гриценко
Сегодня 14:37
В Сумах нашли минометную мину
Сегодня 14:26
В Шостке прошел международный гандбольный турнир
Сегодня 13:29
Подозреваемым в убийстве трех запорожцев продлили содержание под стражей
Сегодня 12:55
Сумские спецназовцы взяли «серебро» международного турнира «KORD CHALLENGE-2018»
Сегодня 12:24
ВНО-2019: объявлены сроки проведения тестирования
Сегодня 12:20
Сумская областная филармония открыла 80-й сезон
Сегодня 11:40
На Сумщине судят силовиков, прессовавших майдановцев
Сегодня 11:12
В Сумах делают лестницу с Василевки на Героев Крут за 300 тысяч
Сегодня 10:59
На Сумщине будут судить 71-летнего мужчину, убившего сына и двух его друзей
Сегодня 10:58
На Сумщине продолжается подготовка подразделений бригады территориальной обороны
Сегодня 10:27
Сумчане отличились на чемпионате Украины по кикбоксингу
Сегодня 10:23
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.