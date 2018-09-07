В Сумах нашли минометную мину

1 октября группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области (Ромны), проведены работы по изъятию и уничтожению одного 76-мм. артиллерийского снаряда и 82-мм. минометной мины. Боеприпасы накануне нашли в Ахтырке и Сумах.
В частности, в лесопосадке по переулку Лагерный г. Ахтырка, жители города, прогуливаясь, увидели артиллерийский снаряд. В г. Сумы по ул. Романа Атаманюка, на расстоянии всего 10 метров от жилых домов была обнаружена минометная мина.
Помните, что в случае обнаружения взрывоопасных предметов необходимо сразу сообщить об этом по телефону «101» или «102», а также ни в коем случае не пытаться самостоятельно идентифицировать и обезвреживать найденные боеприпасы.
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