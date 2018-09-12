Сумчанка нашла под мостом 300 патронов

Оперативники Тростянецкого отделения полиции в ходе проведения санкционированного обыска квартиры 27-летнего жителя Тростянца обнаружили и изъяли 14 сигнальных ракет, 260 патронов без маркировки и 17 патронов калибра 9 мм.
А в Сумах к полицейским обратилась 28-летняя женщина, которая добровольно передала правоохранителям более трех сотен патронов калибра 5,45 мм. По ее словам, боеприпасы женщина нашла под одним из мостов в Сумах, когда выгуливала свою собаку.
На Краснопольщине во время сбора грибов в лесу 49-летний местный житель нашел четыре патрона, которые впоследствии сдал в местное отделение полиции. Как выяснилось, патроны калибра 7,62 мм найденные мужчиной, относятся к временам Второй мировой войны.
А в Сумах полицейские во время патрулирования города остановили молодого сумчанина, у которого во время поверхностного осмотра обнаружили и изъяли кастет.
Правоохранители напоминают гражданам, что в течение октября в Украине проводится месячник добровольной сдачи оружия и боеприпасов. Граждане, добровольно сдавшие в органы власти оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности в соответствии с ч.3 ст.263 Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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