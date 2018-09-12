Политолог: Терещенко стал техническим кандидатом на выборах президента против Гриценко Мишель Терещенко - это технический кандидат, который должен снизить рейтинг Гриценко.

Об этом сегодня заявил политолог Андрей Золотарев, комментируя заявления мэра Глухова о намерении принять участие в президентских выборах, пишет сайт Гордон.

Он отметил, что Терещенко поддерживают или на Банковой, или Тимошенко.

«И на Банковой, и у Тимошенко заинтересованы в таком техническом кандидате. По имеющейся у меня информации, он контактировал на прошлой неделе с обеими командами. После этого сделал заявление о своей отставке с поста мэра Глухова. Судя по всему, Терещенко удалось договориться и теперь его выставили на президентские выборы в качестве технического кандидата, задачей которого является снизить рейтинг Гриценко», – отметил Золотарев.

Эксперт отметил, что Терещенко определенное время искал поддержки у политиков первого эшелона.

«После того, как Терещенко провалил мэрство в Глухове, он хочет остаться в украинской политике. Для этого ему нужна поддержка. Но будущее Терещенко будет зависеть от того, насколько успешно он справится со своей ролью «могильника» рейтинга Гриценко», – резюмировал Золотарев.

Как известно, во время пресс-конференции Мишель Терещенко заявил, что будет участвовать в выборах Президента Украины. На прошлой неделе он заявил, что подает в отставку с должности городского головы Глухова.