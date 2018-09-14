В Сумах обокрали больницу

1 октября работники Великописаревского отделения полиции разоблачили 48-летнюю жительницу села Рябина, которая во время совместного отдыха тайно похитила мобильный телефон у своего односельчанина. Похищенную вещь у злоумышленницы полиция изъяла и вернула владельцу.
В тот же день полицейские пгт Великая Писаревка задержали 19-летнего местного жителя, который проник в хозяйственную постройку во дворе местного жителя и украл два алюминиевых бидона и другие изделия из металла.
В Сумах ранее судимый за кражи и ограбления 30-летний мужчина, через незапертую дверь ночью попал в медицинское учреждение на улице Троицкой и похитил из одного из помещений системный блок компьютера и монитор, которые является комплектующими частями медицинского оборудования. Похищенная техника у злоумышленника изъята.
В Ромнах полицейские разоблачили 23-летнего местного жителя, который еще летом тайком проник в чужое домохозяйство и из сарая похитил девять металлических труб и изделия из металла.
В Кролевце 34-летний мужчина, во время распития алкоголя со своим старшим другом, дождавшись, когда тот захмелел, украл у него дорогой мобильный телефон. Подобное преступление раскрыли и полицейские из Серединобудского района. Там 56-летний гражданин, находясь в гостях у своего 40-летнего приятеля, тоже украл мобильный.
По фактам краж полиция открыла уголовные производства по ч.1-3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. В зависимости от тяжести совершенного преступления злоумышленникам может грозить наказание в виде штрафов, ограничение или даже лишение свободы на срок от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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