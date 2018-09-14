Сумчанка после звонка фейкового банкира потеряла 9 тысяч

«Пополнили» статистику жертв сумчанка и жительница Глуховского района, которые попали на крючок аферистов и потеряли более 16 000 гривен.
Женщины рассказали, что после телефонных звонков так называемых работников банка они потеряли все свои деньги. Одной из них собеседник сообщил о блокировании карты, другой указал на то, что с карточки женщины пытались снять деньги. Поэтому, чтобы разблокировать и восстановить действие карточки и обезопасить ее от якобы злоумышленников, аферисты предложили назвать им секретную информацию и код, который придет в смс-сообщении, после чего со счета обеих женщин были сняты деньги в сумме девять и более семи тысяч гривен.
Сейчас в полиции по этим фактам возбуждены уголовные производства по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Правоохранители в очередной раз призывают граждан быть менее доверчивыми с телефонными незнакомцами, которые могут называть себя банковскими работниками или представителями других организаций, и ни в коем случае не сообщать им своих персональных данных и информации по банковской карте. Ведь подобные предложения поступают исключительно от мошенников, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
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