Довгоочікувані «пакунки малюка» вже на Сумщині В область надійшли перші 245 екземплярів одноразової натуральної допомоги при народженні дитини «Пакунок малюка». Складаються вони з базових речей, необхідних для малечі в перші дні життя, та коштують не більше 5 тис. гривень кожен.

«Піклування про підростаюче покоління, підтримка сім’ї, забезпечення та захист прав дітей — пріоритетні завдання державної політики України, – про це зазначив Президент України Петро Порошенко. – Спільними зусиллями органів державної влади, місцевого самоврядування, громадськості та суспільства ми створюємо умови для цілісного і гармонійного розвитку дітей, дбаємо про щастя і благополуччя кожної родини».

Саме тому Урядом України з 1 вересня запроваджено надання одноразової натуральної допомоги для немовлят під назвою «Пакунок малюка». Сумщина, за словами голови облдержадміністрації Миколи Клочка, активно долучилася до реалізації урядової програми - перші пакунки малюка вже прибули в область і були вручені породіллям. Першою отримала «бейбі бокс» сумчанка Світлана з новонародженою донечкою.

«Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації вже здійснив першу доставку таких пакунків до місцевих управлінь (праці) соціального захисту населення. До лютого 2019 року на Сумщині має народитися 2719 дітей. Для всіх малюків вже замовлені вищевказані пакуночки. Їх мають завезти в область до кінця року», – зазначив директор Департаменту соціального захисту Сумської Михайло Дубровський.

Право на отримання такого пакунка мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України і народили дитину. «Пакунок малюка» надається на кожне живо народжене немовля та видається під час виписки породіллі з пологового будинку.

Якщо на день виписки у пологовому будинку були відсутні «бейбі бокси», місцевий структурний підрозділ з питань соціального захисту населення на підставі заяви отримувача звертається до обласного структурного підрозділу з питань соціального захисту населення для забезпечення пакунком.

Для одержання вказаної допомоги мати чи батько немовляти подає заяву до місцевого структурного підрозділу з питань соціального захисту населення (заява оформлюється в пологовому будинку). Згідно із заявою, орган соціального захисту населення забезпечує надання «пакунку малюка» (не більше ніж протягом 17 робочих днів) отримувачу за місцем проживання.

Як пояснює Михайло Дубровський, наразі налагоджується система поставок, після відпрацювання механізму, перебоїв із врученням бути не повинно. Все здійснюватиметься відповідно до затвердженої постанови Кабміну.