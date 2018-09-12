В Ахтырке прошел Кубок Украины по мотокроссу Спортсмены из 11 областей приняли участие в Кубке Украины по мотокроссу и Чемпионате г. Ахтырка, посвященном памяти Р. Рапия, которые прошли в воскресенье, 30 сентября.

Сумщину представляли спортсмены Сум, Ахтырки, Конотопа, Ромен, Белополья.

Соревнования проводились при поддержке Ахтырского горсовета совместно с общественной организацией «Спортивно-технический автомотоклуб «Нефтяник» (глава - Сидоренко Ю.Л.), Федерацией мотоциклетного спорта Сумской области (глава - Бортник А.) и предпринимателей города.

Это был 4-й этап Кубка Украины по мотокроссу в этом году. Соревнования проходили в таких классах: класс дети - 50 см3, 65 см3, 85 см3, класс 150 см3. и 500 см3, класс Хобби, класс ОПЕН, класс Ветеран 3 группы (45-50 л., 50-55 л., 55-60 л.), класс Женщины.

Победителями и призерами соревнований в своих классах стали:

Среди детей в классе 50 см3:

I место - Киенко Александр, г. Киев;

II место - Рябчук Павел, г. Киев;

III место - Иваненко Андрей, г. Киев.

Среди детей в классе 65 см3:

I место - Ситак Даниил, г. Ромны;

II место - Морозова Дарья, г. Киев;

III место - Озерянский Никита, г. Днепр.

Среди детей в классе 85 см3:

I место - Киенко Максим, г. Киев;

II место - Калюжный Богдан, г. Киев;

III место - Рыбачок Иван, г. Житомир.

Класс 150 см3:

I место - Ученик Александр, г. Житомир;

II место - Липинский Никита, г. Житомир

III место - Лях Иван, г. Днепр.

Класс 500 см3:

I место - Чен Николай, г. Черкассы

II место - Добрынин Артем, г. Харьков

III место - Морозов Роман, г. Киев.

Класс ОПЕН:

I место - Синельник Олег, г. Киев;

II место - Фарбак Сергей, г. Борисполь;

III место - Поплавский Сергей, г. Киев.

Класс Хобби:

I место - Жук Андрей, г. Нежин;

II место - Кучерявенко Денис, г. Ахтырка.

III место - Скибицкий Денис, г. Житомир.

Класс Женщины:

I место - Мишина Валерия, г. Борисполь;

II место - Кридченко Анастасия, г. Харьков.

III место - Бакай Юлия, г. Киев.

Класс ветераны (45-50 гг.):

I место - Уткин Константин, г. Полтава;

II место - Липинский Олег, г. Житомир;

III место - Бессонов Андрей, г. Харьков.

Класс ветераны (50-55 гг.):

I место - Пузанов Сергей, г. Доброполье;

II место - Сова Игорь, г. Харьков.

III место - Петренко Виталий, г. Сумы.

Класс ветераны (55-60 гг.):

I место - Морозов Александр, г. Киев

II место - Молтянов Владимир, г. Ромны;

III место - Золотарев Сергей, г. Харьков.

Все победители соревнований были награждены грамотами городского головы, кубками и медалями.