В Ахтырке прошел Кубок Украины по мотокроссу

Сумщину представляли спортсмены Сум, Ахтырки, Конотопа, Ромен, Белополья.
Соревнования проводились при поддержке Ахтырского горсовета совместно с общественной организацией «Спортивно-технический автомотоклуб «Нефтяник» (глава - Сидоренко Ю.Л.), Федерацией мотоциклетного спорта Сумской области (глава - Бортник А.) и предпринимателей города.
Это был 4-й этап Кубка Украины по мотокроссу в этом году. Соревнования проходили в таких классах: класс дети - 50 см3, 65 см3, 85 см3, класс 150 см3. и 500 см3, класс Хобби, класс ОПЕН, класс Ветеран 3 группы (45-50 л., 50-55 л., 55-60 л.), класс Женщины.
Победителями и призерами соревнований в своих классах стали:
Среди детей в классе 50 см3:
I место - Киенко Александр, г. Киев;
II место - Рябчук Павел, г. Киев;
III место - Иваненко Андрей, г. Киев.
Среди детей в классе 65 см3:
I место - Ситак Даниил, г. Ромны;
II место - Морозова Дарья, г. Киев;
III место - Озерянский Никита, г. Днепр.
Среди детей в классе 85 см3:
I место - Киенко Максим, г. Киев;
II место - Калюжный Богдан, г. Киев;
III место - Рыбачок Иван, г. Житомир.
Класс 150 см3:
I место - Ученик Александр, г. Житомир;
II место - Липинский Никита, г. Житомир
III место - Лях Иван, г. Днепр.
Класс 500 см3:
I место - Чен Николай, г. Черкассы
II место - Добрынин Артем, г. Харьков
III место - Морозов Роман, г. Киев.
Класс ОПЕН:
I место - Синельник Олег, г. Киев;
II место - Фарбак Сергей, г. Борисполь;
III место - Поплавский Сергей, г. Киев.
Класс Хобби:
I место - Жук Андрей, г. Нежин;
II место - Кучерявенко Денис, г. Ахтырка.
III место - Скибицкий Денис, г. Житомир.
Класс Женщины:
I место - Мишина Валерия, г. Борисполь;
II место - Кридченко Анастасия, г. Харьков.
III место - Бакай Юлия, г. Киев.
Класс ветераны (45-50 гг.):
I место - Уткин Константин, г. Полтава;
II место - Липинский Олег, г. Житомир;
III место - Бессонов Андрей, г. Харьков.
Класс ветераны (50-55 гг.):
I место - Пузанов Сергей, г. Доброполье;
II место - Сова Игорь, г. Харьков.
III место - Петренко Виталий, г. Сумы.
Класс ветераны (55-60 гг.):
I место - Морозов Александр, г. Киев
II место - Молтянов Владимир, г. Ромны;
III место - Золотарев Сергей, г. Харьков.
Все победители соревнований были награждены грамотами городского головы, кубками и медалями.
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