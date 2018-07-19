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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Мост в Климентово продолжают ремонтировать

Продолжаются работы по реконструкции мостового перехода на автомобильной дороге Н-12 Сумы-Полтава.

Продолжаются работы на чрезвычайно важном для инфраструктуры Сумщины объекте. По мостовому переходу через р. Ворскла в с. Климентово Ахтырского района ежедневно осуществляется значительный объем грузовых и пассажирских перевозок. Более 10 лет он находился в аварийном состоянии и требовал капитального ремонта, а в конце 2017 года из государственного бюджета были выделены первые средства на реконструкцию объекта.

Рядом со старым постепенно рождается новый мостовой переход. Ведутся работы по устройству подферменников опор №2 и 3, армсетки подферменников и бетонированин капители 3 и ригеля 2, 3. Работы выполняются одновременно с обеих сторон будущей новостройки.

Заказчиком реконструкции является Служба автомобильных дорог в Сумской области.

Общество Ремонт моста

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