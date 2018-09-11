Сумчане «сдали» копам пьяного водителя Оперативно среагировав на сообщение неравнодушного гражданина, патрульные обнаружили нетрезвого водителя.

Патрулируя улицы областного центра, стражи порядка получили сообщение о вероятно нетрезвом водителе, который на автомобиле ВАЗ-21093 движется по улице Кооперативной.

При обследовании данной улицы инспекторы обнаружили и остановили указанное транспортное средство. Водитель имел явные признаки алкогольного опьянения. 28-летний мужчина отказался проходить освидетельствование на месте остановки, зато согласился сделать это в медицинском учреждении. Там у него зафиксировали 1,91 промилле алкоголя, что в почти в 10 раз превышает допустимую норму. К тому же у гражданина не было страхового полиса.

Инспекторы составили на водителя админматериалы по статьям 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП и 126 (управление без соответствующих документов) КоАП.