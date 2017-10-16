Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Шосткинские акробаты отличились на кубке Украины

24-28 сентября в Николаеве состоялся Кубок Украины по прыжкам на батуте (прыжки на акробатической дорожке) среди взрослых.

Команда Сумской области в составе воспитанников КДЮСШ «Барса» (Шостка) Ильи Рябца, Матфея Куфтея, Владислава Скрипки и Артема Великоконя завоевала почетное третье место.

Спорт Акробатика

По тематике

Шосткинские акробаты отличились в Польше
15.05.2018 12:54

Шосткинские акробаты отличились в Польше

9-12 мая в Кракове состоялся международный турнир по прыжкам на батуте (прыжки на акробатической дорожке)....

Сумчанки отличились на Международном фестивале воздушной акробатики
03.04.2018 09:13

Сумчанки отличились на Международном фестивале воздушной акробатики

31 марта в Харькове состоялся Международный фестиваль воздушной акробатики International Аerial Fest New Standart Art 2018....

Шосткинские акробаты отличились в Николаеве
21.02.2018 13:30

Шосткинские акробаты отличились в Николаеве

13-17 февраля в Николаеве состоялся чемпионат Украины по прыжкам на батуте (прыжки на акробатической дорожке)....

В Сумах прошел командный чемпионат области по спортивной акробатике
24.11.2017 17:50

В Сумах прошел командный чемпионат области по спортивной акробатике

В Сумах на базе КДЮСШ №2 состоялся командный чемпионат области по спортивной акробатике....

Шосткинские акробаты отличились на чемпионате Украины
16.10.2017 09:26

Шосткинские акробаты отличились на чемпионате Украины

В Львове проходил чемпионат Украины по прыжкам на акробатической дорожке среди юниоров....

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Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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