Шосткинские акробаты отличились на кубке Украины

Команда Сумской области в составе воспитанников КДЮСШ «Барса» (Шостка) Ильи Рябца, Матфея Куфтея, Владислава Скрипки и Артема Великоконя завоевала почетное третье место.
9-12 мая в Кракове состоялся международный турнир по прыжкам на батуте (прыжки на акробатической дорожке)....
31 марта в Харькове состоялся Международный фестиваль воздушной акробатики International Аerial Fest New Standart Art 2018....
13-17 февраля в Николаеве состоялся чемпионат Украины по прыжкам на батуте (прыжки на акробатической дорожке)....
В Сумах на базе КДЮСШ №2 состоялся командный чемпионат области по спортивной акробатике....
В Львове проходил чемпионат Украины по прыжкам на акробатической дорожке среди юниоров....