Полицейские нашли и вернули домой мужчину, страдающего психическими расстройствами

За помощью разыскать больного сына в Липоводолинское отделение полиции обратилась его 53-летняя мать. По словам женщины, сын в воскресенье утром ушел из дома в неизвестном направлении и пропал.
«На поиски пропавшего задействовали работников отделения полиции, проверяли знакомых разыскиваемого, общественные места, отдаленные улицы, прочесывали соседние села, где его и нашли, - комментирует Андрей Перелазный, начальник Липоводолинского отделения полиции. - Он гостил у своих знакомых, которым помогал по хозяйству. С ним все в порядке. Его жизни ничего не угрожает. Он и сам испугался такого чрезмерного внимания правоохранительных органов и пообещал больше не уходить из дома без предупреждения родных».
Сегодня он находится дома под наблюдением родителей, которые поблагодарили полицейских за возвращение сына и пообещали ни на минуту не оставлять его без присмотра, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
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