В Сумах задержали вора, который обокрал больницу, в которой сам и лечился

В Сумской отдел полиции поступило сообщение от представителя одного из медицинских учреждений города о том, что ночью кто-то проник в помещение и вынес оттуда части дорогой аппаратуры для обследования сосудов.
Проведя ряд первоочередных оперативных мероприятий, направленных на раскрытие преступления, работники полиции установили, что кражу совершил 30-летний сумчанин, который находился на лечении в стационарном отделении этого же медицинского учреждения.
«В свое время он отбывал наказание за кражи и грабежи, - говорит Павел Карабута, начальник Сумского отдела полиции. - Во время проведения следственных действий было установлено, что злоумышленник своими действиями мог вывести из строя сложную диагностическую аппаратуру. К тому же, он вынес из помещения еще и строительный электроинструмент и материалы, которые там находились. Во время проведения обыска по месту его проживания все похищенное было обнаружено и изъято».
По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. За кражу, соединенную с проникновением, злоумышленнику может грозить лишение свободы на срок от трех до шести лет. В свою очередь медики поблагодарили полицейским за оперативность в раскрытии преступления, сообщает отдел коммуникации полиции в Сумской области.
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