В Роменской исправительной колонии задержали «беглеца»

Во время отработки было скоординировано взаимодействие между отделами, организовано все необходимые меры режимного характера как на территории учреждения, так и по преследованию условного беглеца. Благодаря четким и слаженным действиям условного беглеца задержали «по горячим следам».
По завершению тренировок начальник учреждения Александр Фурса отметил, что с целью обеспечения качественного выполнения поставленных задач и поддержания боеготовности персонала в учреждении подобные тренировки будут проводиться регулярно.
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