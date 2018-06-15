В Роменской исправительной колонии задержали «беглеца» 1 октября в государственном учреждении «Роменская исправительная колония (№56)» проведена тренировка личного состава дежурной смены отдела надзора и безопасности и охраны отдела охраны по сигналу «Буря - 3» (побег осужденного).

Во время отработки было скоординировано взаимодействие между отделами, организовано все необходимые меры режимного характера как на территории учреждения, так и по преследованию условного беглеца. Благодаря четким и слаженным действиям условного беглеца задержали «по горячим следам».

По завершению тренировок начальник учреждения Александр Фурса отметил, что с целью обеспечения качественного выполнения поставленных задач и поддержания боеготовности персонала в учреждении подобные тренировки будут проводиться регулярно.