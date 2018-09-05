Сумской СИЗО посетил представитель уполномоченного по правам человека 1 октября государственное учреждение «Сумской следственный изолятор» посетил ведущий специалист секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Батуринская.

Главной целью визита была проверка условий содержания лиц, взятых под стражу, и осужденных, коммунально-бытовое обеспечение и общее санитарное состояние корпуса и других служебных помещений. В ходе посещения было проверено объекты учреждения, камеры сборного отделения, транзитно-пересыльные камеры, сектор максимального уровня безопасности, следователи кабинеты, комнаты длительных свиданий, прогулочные дворики, камеры, где содержатся несовершеннолетние и женщины, карцерные помещения, банно-прачечный комплекс, пищеблок, медицинскую часть, библиотеку для заключенных, комнату психоэмоциональной разгрузки, храм учреждения и выборочно камеры, где содержатся лица, взятые под стражу, и осужденные.

«Подобные мониторинговые визиты является практической реализацией национального превентивного механизма предупреждения пыток и жестокого обращения в местах несвободы», - отметил начальник учреждения Александр Попович.