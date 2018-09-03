На Сумщине патрульная полиция проводит комиссионный осмотр улично-дорожной сети На протяжении октября для обеспечения безопасности дорожного движения, определения состояния эксплуатационного содержания автомобильных дорог общего пользования, улиц и железнодорожных переездов, а также подготовки их к эксплуатации в зимний период отдел безопасности дорожного движения управления патрульной полиции в Сумской области осуществит комплекс мероприятий по обследованию улично-дорожной сети.

При обследовании инспекторы вместе с представителями различных служб будут проверять: - состояние покрытия проезжей части (выбоины, просадки, колейность), обочин, тротуаров; - наличие и состояние дорожной разметки; - обеспечение видимости технических средств организации дорожного движения; - состояние функционирования наружного освещения; - состояние содержание полос отвода и придорожных территорий; - обустройство железнодорожных переездов. Все выявленные недостатки будут фиксироваться в актах осмотра и приниматься все необходимые меры по их устранению.