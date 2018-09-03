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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:08211

На Сумщине патрульная полиция проводит комиссионный осмотр улично-дорожной сети

На протяжении октября для обеспечения безопасности дорожного движения, определения состояния эксплуатационного содержания автомобильных дорог общего пользования, улиц и железнодорожных переездов, а также подготовки их к эксплуатации в зимний период отдел безопасности дорожного движения управления патрульной полиции в Сумской области осуществит комплекс мероприятий по обследованию улично-дорожной сети.

При обследовании инспекторы вместе с представителями различных служб будут проверять:

- состояние покрытия проезжей части (выбоины, просадки, колейность), обочин, тротуаров;

- наличие и состояние дорожной разметки;

- обеспечение видимости технических средств организации дорожного движения;

- состояние функционирования наружного освещения;

- состояние содержание полос отвода и придорожных территорий;

- обустройство железнодорожных переездов.

Все выявленные недостатки будут фиксироваться в актах осмотра и приниматься все необходимые меры по их устранению.

Право Патрульная полиция

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