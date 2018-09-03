На Сумщине патрульная полиция проводит комиссионный осмотр улично-дорожной сети

При обследовании инспекторы вместе с представителями различных служб будут проверять:
- состояние покрытия проезжей части (выбоины, просадки, колейность), обочин, тротуаров;
- наличие и состояние дорожной разметки;
- обеспечение видимости технических средств организации дорожного движения;
- состояние функционирования наружного освещения;
- состояние содержание полос отвода и придорожных территорий;
- обустройство железнодорожных переездов.
Все выявленные недостатки будут фиксироваться в актах осмотра и приниматься все необходимые меры по их устранению.
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