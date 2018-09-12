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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 06:21198

В Сумах полиция задержала 30 человек, которые ночью резали колеса маршруток

Таким образом ночью предварительно было повреждено 15 транспортных средств.

Сообщение о том, что неизвестные в балаклавах режут колеса маршрутных такси неподалеку от «Укртелекома» поступило в дежурную часть полиции около трех часов утра. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа местного отдела полиции и патрульные полицейские. Информация подтвердилась.

Принятыми мерами полицейские оперативно блокировали 30 молодых людей и доставили их в Сумской отдела полиции. Сейчас с ними работают следователи. По данному факту в полиции уже начали уголовное производство по ст. 296ч.4 УК Украины «Хулиганство», санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Маршрутки Хулиганство

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