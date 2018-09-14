В Шостке во время изъятия загорелось авто, сбившее пенсионерку

По предварительным данным, причина возгорания – неисправность топливной системы, пишет Шостка.info.
Напомним: 1 октября произошло ДТП возле магазина «Центральный». Там автомобиль сбил пешехода, водитель скрылся с места происшествия. В ДТП пострадала пожилая женщина…
Как проинформировали в отделе полиции, правоохранители предприняли меры к розыску виновника аварии. Автомобиль, на котором предположительно было совершено дорожно-транспортное происшествие (это «Шевроле Лачетти»), установлен. Его нашли на территории одной из торговых баз.
По факту возгорания проводится проверка, сообщили в отделе полиции.
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