В Шостке во время изъятия загорелось авто, сбившее пенсионерку 2 октября, около 2.00 во время изъятия автомобиля он загорелся.

По предварительным данным, причина возгорания – неисправность топливной системы, пишет Шостка.info. Напомним: 1 октября произошло ДТП возле магазина «Центральный». Там автомобиль сбил пешехода, водитель скрылся с места происшествия. В ДТП пострадала пожилая женщина… Как проинформировали в отделе полиции, правоохранители предприняли меры к розыску виновника аварии. Автомобиль, на котором предположительно было совершено дорожно-транспортное происшествие (это «Шевроле Лачетти»), установлен. Его нашли на территории одной из торговых баз. По факту возгорания проводится проверка, сообщили в отделе полиции.