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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 06:36173

В Шостке во время изъятия загорелось авто, сбившее пенсионерку

2 октября, около 2.00 во время изъятия автомобиля он загорелся.

По предварительным данным, причина возгорания – неисправность топливной системы, пишет Шостка.info.

Напомним: 1 октября произошло ДТП возле магазина «Центральный». Там автомобиль сбил пешехода, водитель скрылся с места происшествия. В ДТП пострадала пожилая женщина…

Как проинформировали в отделе полиции, правоохранители предприняли меры к розыску виновника аварии. Автомобиль, на котором предположительно было совершено дорожно-транспортное происшествие (это «Шевроле Лачетти»), установлен. Его нашли на территории одной из торговых баз.

По факту возгорания проводится проверка, сообщили в отделе полиции.

Право Дтп ДТП с пострадавшими Пожар Пожар авто Шостка

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