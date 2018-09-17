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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:41204

Заснул за рулем: в Шостке опять ДТП

2 октября, около 16.00, на перекрестке улиц семьи Кривоносов и Ивана Франко автомобиль марки Opel Astra съехал в кювет.

Жертв в результате ДТП нет, в машине водитель находился сам, пострадало только транспортное средство. Как сообщают правоохранители, причиной аварии стало то, что водитель заснул за рулем, признаков алкогольного опьянения не выявлено, пишет Шостка.info.

Право Дтп Шостка

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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