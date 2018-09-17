Заснул за рулем: в Шостке опять ДТП 2 октября, около 16.00, на перекрестке улиц семьи Кривоносов и Ивана Франко автомобиль марки Opel Astra съехал в кювет.

Жертв в результате ДТП нет, в машине водитель находился сам, пострадало только транспортное средство. Как сообщают правоохранители, причиной аварии стало то, что водитель заснул за рулем, признаков алкогольного опьянения не выявлено, пишет Шостка.info.