Заснул за рулем: в Шостке опять ДТП

Жертв в результате ДТП нет, в машине водитель находился сам, пострадало только транспортное средство. Как сообщают правоохранители, причиной аварии стало то, что водитель заснул за рулем, признаков алкогольного опьянения не выявлено, пишет Шостка.info.
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