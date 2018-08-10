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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 07:14162

Какие тылы у сумской теробороны

Пока боевые подразделения бригады территориальной обороны обучаются на полигоне в штабе тоже кипит работа.

В то время, как боевые подразделения бригады территориальной обороны отрабатывают практическую составляющую учений на полигоне в штабе бригады продолжается не менее напряженная работа: всестороннее планирование обеспечения возможностей выполнения боевых задач подразделениями, проводятся расчеты на осуществление перемещений, готовятся боевые приказы и распоряжения...

Одним из важных элементов обеспечения является тыловое обеспечение, а именно питание личного состава. Для бойцов территориальной обороны на полигоне организовано трехразовое питание в стационарной столовой, где перед едой есть возможность помыть руки. Во время полевых занятий на учебные точки подвозится дополнительное питание (вареная картошка, сало, тушенка, лук, горячий чай). Меню, конечно, не из ресторана, но учтено необходимое количество калорий согласно армейских норм.

Общество Военные учения

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