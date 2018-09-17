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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:43356

Сумчанину дали всего 8 лет за убийство собственной 102-летней бабушки

Сумской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении 45-летнего сумчанина, который лишил жизни собственную бабушку.

Досудебным расследованием установлено и доказано в суде, что обвиняемый проживал в одном доме вместе со своей матерью и старенькой бабушкой, которая была прикована к постели и нуждалась в постоянном уходе. 25 марта 2016 года мужчина вернулся домой около часа ночи в состоянии сильного алкогольного опьянения и лег отдыхать. В это время бабушка, при попытке встать, упала с кровати. Разъяренный мужчина подошел к беспомощной женщине и начал наносить ей руками и ногами множественные удары по различным частям тела, а затем длительное время сжимал шею руками. Все это происходило на глазах у матери мужчины, которой 75 лет, и она не смогла помешать сыну.

От полученных травм старушка скончалась. Медики, приехавшие по вызову, констатировали естественную смерть 102-летней женщины. К правоохранителям обратились родственники потерпевшей, которые приехали на ее похороны и увидели многочисленные ссадины и кровоподтеки на теле умершей женщины. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшей наступила в результате механической асфиксии, кроме того, на трупе обнаружено множество телесных повреждений, в том числе сломанные ребра и конечности. Сначала всю вину на себя взяла мать обвиняемого, однако проведенными следственно-оперативными мероприятиями собрано достаточно доказательств причастности к убийству именно ее сына.

Как сообщил прокурор Сумской местной прокуратуры Борис Рекуненко, мужчина обвинялся в умышленном убийстве своей 102-летней бабушки с особой жестокостью (п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины), прокуратура настаивала на 12 годах заключения для него. По приговору суда первой инстанции от 2 октября 2018 года обвиняемый признан виновным по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины и осужден к 8 годам лишения свободы. Прокуратура уже готовит апелляционную жалобу на указанный приговор суда, сообщает Пресс-служба прокуратуры области.

Право Приговор суда Убийство

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