Городская галерея показывает лучшее из своего собрания

Специально ко Дню художника Украины городская галерея подготовила экспозицию из работ, подаренных художниками за все время работы учреждения. Впервые галерея показывает 95% своей коллекции.
Посмотреть выставку можно, начиная со 2 октября в городской галерее по адресу: ул. Соборная, 27.
Продлится она до 14 октября. Вход свободный.
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