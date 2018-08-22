Городская галерея показывает лучшее из своего собрания Городская галерея приглашает сумчан и гостей города посетить выставку коллекции работ из своего собрания.

Специально ко Дню художника Украины городская галерея подготовила экспозицию из работ, подаренных художниками за все время работы учреждения. Впервые галерея показывает 95% своей коллекции. Посмотреть выставку можно, начиная со 2 октября в городской галерее по адресу: ул. Соборная, 27. Продлится она до 14 октября. Вход свободный.