В Ахтырке поймали очередного «велосипедного» вора

В дежурную часть Ахтырского отдела полиции с заявлением о краже обратилась 51-летняя местная жительница, которая сообщила, что из ее подсобного помещения украли спортивный велосипед.
Проверку провел участковый. Он узнал, что один из местных ранее судимых жителей пытается продать на рынке велосипед, который ранее не имел. А когда полицейский его разыскал, изъял транспортное средство и вернул его владелице.
В содеянном мужчина сознался. Он пояснил, что нигде не работает, и денег на жизнь не хватает. Ворованный двухколесник планировал продать, а вырученные деньги потратить на собственные нужды.
По данному факту в отношении злоумышленника в полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
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