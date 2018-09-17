Хулиганы, которые порезали сумским маршруткам колеса, оказались киевскими рейдерами (видео) Действия злоумышленников, которые ночью порезали колеса маршруткам «Сумы-Киев» квалифицируются не только как хулиганство, но и как рейдерство.

Открыто производство по ст. 206-4 Уголовного кодекса Украины, пишет Sumy.Today.

В сумском отделе полиции сейчас находятся 32 задержанных в возрасте от 19 до 36 лет. Шестеро из них сумчане, остальные из Киева и Киевской области. В Сумы они приехали автомобилями, которые припарковали на автостанции на Первомайской.

Как сообщила начальник отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области Эльвира Биганова, сейчас в связи с этим автостанцию охраняют полицейские. Автобусы выгружаются и загружаются на ул. Первомайской.